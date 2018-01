Většina veřejnosti zná od Jessie J hlavně provařený hit Price Tag. Pohybuje se v moderním R&B-popu lehce ozvláštněném elektro zvuky. Kritici obdivují její žahavý pronikavý hlas, značný rozsah i divokou energii na koncertech.

Držitelka Brit Award a nominace na Grammy k nám přijíždí poprvé a má uvést své nové album R.O.S.E., v pořadí už čtvrté. Kromě vlastních desek pomáhala i s hity Alicie Keys, Miley Cyrus nebo Chrise Browna, Ariany Grande a Nicki Minaj.

Jessie J na albu Sweet talker

FOTO: Universal Music

Na Colours of Ostrava – 18. až 21. července – přijedou také Joss Stone, Ziggy Marley, George Ezra, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Mura Masa či Jóhann Jóhannsson a Slaves. Festival se na podzim 2017 dostal do desítky nejlepších největších festivalů v prestižní anketě European Festival Awards.

Čtyřdenní vstupenky jsou k dostání na stránkách festivalu www.colours.cz a v síti Ticketpro.