Blaník slíbil lidem máslo a lithium do každé rodiny i korupci dostupnou pro všechny, jeho neschopný asistent Žížala ale nedoručil včas podpisové archy na ministerstvo vnitra, a zkazil tak celý plán. Prezidentem se tedy ve filmu stane někdo jiný.

„Čekáme na výsledky prvního kola prezidentských voleb a máme připravené všechny varianty,“ řekl Novinkám producent Milan Kuchynka.

„Příští týden jedeme na ranč Malevil u Heřmanic v Podještědí, tam budeme točit dvě varianty konce. Až se dozvíme výsledky voleb, pustíme tu správnou variantu do výroby kopií.“

„Může se zkazit cokoliv, máme jen týden na postprodukci, jsem napjatý, ale ten film musí být aktuální, jinak by to nedávalo smysl,“ dodal. Slavnostní premiéra je 31. ledna, poté už může Blaník do všech kin.

Z filmu Prezident Blaník

FOTO: 4press

Od 13. ledna do 16. ledna probíhá v deníku Právo soutěž o dárkové balíčky Tondy Blaníka nebo vstupenky do kina a na VIP party.

První cena jsou vstupenky na VIP party a projekci filmu za účasti Tondy Blaníka, Žížaly a Lenky už 30. ledna v Praze. Druhou cenu tvoří vstupenky pro dvě osoby na předpremiéry v Praze, Plzni, Liberci, Olomouci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Pardubicích, Ostravě i Brně.

Třetí cena je dárkový balíček Tondy Blaníka, který obsahuje zápisník, fleecovou šálu a ponožky.

Soutěžní otázky najdete v deníku Právo od soboty 13. ledna. Organizátorem soutěže jsou Borgis, a.s. a Negativ, s.r.o.