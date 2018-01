Snímek Tři billboardy kousek za Ebbingem působí jako další potměšile ironické dílko bratrů Coenů, ale není tomu tak. Scénář si sepsal sám McDonagh a výsledek vůbec není špatný – jako by Fargo zmutovalo a nějak pochytilo geny Erin Brockovichové.

Mildred (Frances McDormandová) je stará ženská z venkova, které zabili dceru. Místní policajti zrovna nepřipomínají Kriminálku Las Vegas, jde o partu líných platfusáků, kteří mají své jisté a do velkých akcí se nepouštějí. Nemají rádi vymydlené frajírky z města, Mexičany a černochy.

Mildred už jich má dost, proto za městem vylepí billboardy s provokativními vzkazy o neschopnosti šéfa policie (Woody Harrelson). Ten se s kolegou (Sam Rockwell) rozhodne, že se jí pomstí, ale trochu podcení situaci – nepochopí totiž, čeho je schopná rozzuřená ženská, která nemá co ztratit.

Konflikt s místním poldou eskaluje.

Silnou zbraní filmu je jeho protagonistka, kterou filmoví fanoušci na celém světě milují už třicet let. Nic by to ale nebylo platné nebýt smysluplného scénáře, který vychází ze života, je přemýšlivý, ale nedává na všechno odpovědi.

Líčí realisticky sklony k násilí, zahořklou atmosféru maloměsta a hlubiny psychiky hlavních postav. Místní policista bydlí u matky a moc si nevěří. Jeho osobnost pojal autor lidsky, s pochopením, ale i se všemi hnusnými výstupy. Své vnitřní démony vypouští převážně v hospodě nebo v názorech na černochy a Mexičany. Pokud se ptáte, jestli policisté v Ebbingu místo vyšetřování případů radši „mučí černé“, odpoví vám úředně: „Říká se mučit Afroameričany.“

Podobných hlášek si divák užije ve filmu více, černý humor je jeho důležitou součástí, i když v zásadě převládá tragické drama. Ke konci už tak vypjaté, že se dotýká samotných hranic uvěřitelnosti.

Celkové hodnocení: 80 %