Film o Claptonovi natočila Lili Fini Zanucková, která ho zná 25 let. Kytarista už dlouho naznačoval, že bude muset skončit s koncertováním. Den před premiérou v rozhovoru pro BBC Radio 2 uvedl, že má tinitus (šelest v uších) a možná ohluchne úplně.

Dvaasedmdesátiletý Clapton, který se proslavil v šedesátých letech, patří k nejgeniálnějším hudebníkům 20. století. Stal se miláčkem kritiky, prožil velké pády i vzestupy a přišel o syna. Veřejně mluví o svých vleklých problémech s alkoholem a drogami.

V roce 1961 zahájil Clapton kariéru jako busker za drobné do klobouku. Krátce hrál s The Roosters a Casey Jones & The Engineers. Na podzim 1963 se dostal k The Yardbirds. Jezdili jako předkapela amerického bluesmana Sonny Boye Williamsona II a v roce 1965 měli první oficiální desku. Eric krátce působil i v Bluesbreakers a pak už v roce 1966 vstoupil do kultovního tria Cream. Skupina vytvořila originální styl s prvky blues a jazz-rocku a své posluchače přiváděla do varu geniálními improvizacemi. Existovala však velmi krátce.

Clapton spolupracoval i s dvojicí Delaney and Bonnie a formací Derek and the Dominos (album Layla and Other Assorted Love Songs). Vydal také desítky sólových desek, včetně legendárního MTV Unplugged, k jeho velkým hitům patří Layla, Cocaine, I Shot the Sheriff, Wonderful Tonight a Tears in Heaven.

Eric Clapton prodal milióny desek, získal 18 cen Grammy a vstoupil do Rokenrolové síně slávy.