Emě je sedmadvacet let, žije ve vile svého bohatého otce, utrácí na jeho úkor, mysl má mělkou jako Balaton a touží jen po komfortu a zábavě. Dosud nepronikla do „normálního“ života dospělého jedince, opovrhuje byty s jednou koupelnou i vlastnoruční starostí o špinavé prádlo.

Při tom všem tak trochu touží stát se spisovatelkou, napsat skvělý detektivní román. Není však ochotná pro to něco udělat. Jednoho dne ovšem jejímu otci dojde trpělivost a po nálezu Emina deníku ji vystěhuje do vlastního bytu. Ema tak vychází na cestu za štěstím po vlastní ose. To má mít podobu bohatého ženicha a života v pohodlí a luxusu bez práce.

Mintová svůj Falešný román, pojmenovaný po díle ústřední hrdinky, vypráví deníkovou formou. I forma je tedy vedle samotného obsahu poněkud ztřeštěná, drobně neuspořádaná a neklade si nikterak vysoké literární cíle.

Jde o humorné dílko, které reflektuje život zbohatlické dívky a její cestu k drobnému prozření, k osamostatnění, klestěnou překážkami běžného života v podobě úklidu domácnosti bez vlastní služky, obstarávání si jídla a v neposlední řadě peněz na obživu.

Text si vyšší ambice než humorný zážitek pro čtenáře a snad drobounkou satiru života bohaté princezny neklade. Ukázal, že člověk před třicítkou, který o svých cílích a ambicích lže nejen okolí, ale nevědomky i sám sobě, potřebuje probrat. Humorně také ukazuje na současný trend, kdy mladí později odcházejí z rodinného hnízda a i po dvacítce čerpají finance na vlastní potřeby i zábavu z rozpočtu rodičů.

Ukazuje tyto situace jako směšné a sympaticky přihlouplé. Falešný román je příjemně humorný a oddychový.

Magdalena Mintová: Falešný román

Knižní klub, 272 stran, 249 Kč

Celkové hodnocení 85 %