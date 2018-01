Filmové premiéry: Nejtemnější hodina, Zmenšování a Motörhead: Clean Your Clock

Začíná období, kdy uvidíme filmy, favorizované nebo odměněné za rok 2017. Tento týden je to Zlatým glóbem za nejlepší mužský herecký výkon Garyho Oldmana v roli Winstona Churchilla oceněné drama Nejtemnější hodina. Druhým filmem týdne je Zmenšování, pohled na to, co se stane, když se problém přelidnění řeší zmenšováním lidí. A třetím je hudební dokument Motörhead: Clean Your Clock.