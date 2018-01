Koncert je velmi výjimečný vzhledem k vytížení členů tria v dalších kapelách. Na pódia se vrátili po téměř čtyřech letech na konci loňského roku. Lednové turné trvá jen dva týdny.

Les Triaboliques dali dohromady dva členové 3 Mustaphas 3 Ben Mandelson, který začínal v postpunkových Magazine a objevil se v Pogues či v Oyster Bandu, a Lu Edmonds. Ten patří k veteránům punkové scény, na konci sedmdesátých let hrál s Damned, s nimiž natočil druhou desku Music For Pleasure a s nimiž se snažil rozšířit záběr o zvukové plochy. Pak se objevil v Shriekback a od poloviny osmdesátých let hraje v Mekons. Také doprovázel politického písničkáře Billyho Bragga. V posledních letech také vystupuje v Public Image Limited s nimiž hrál i v Ostravě.

Les Triaboliques

FOTO: Rachot

Justin Adams začínal s baskytaristou PIL Jah Wobblem, který ho přivedl k world music. Také spolupracoval s Sinéad O´Connorovou a doprovázel Roberta Planta. Jeho nahrávky produkoval stejně jako desky Tinariwen.