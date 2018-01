V roce 2017 přišla do kin mimo jiné celovečerní Pobřežní hlídka navazující na seriál z devadesátých let. Nalijme si čistého vína - byl to hloupý propadák. Američani na to moc nechodili, Češi také ne, ale z neznámých důvodů se stal film hitem v Německu. Vydělával tam víc než kdekoliv jinde, dokonce překonal blockbustery jako Transformers.

Jak je to možné? Němci z nějakého důvodu milují Davida Hasselhoffa. Přestože má ve filmu jen kratičké cameo, šli houfně do kin a nechali tam milióny eur. Je možné, že zafungovala národní soudržnost, Hasselhoff je sice Američan, ale německého původu. A diváci od Mnichova po Hamburk si řekli „ten kluk je náš“.

Číňani milují plešaté drsňáky

Vin Diesel je v Asii bohem. Film xXx: The Return of Xander Cage není zrovna veledílo a v Americe zaznamenal vlažný úspěch. Zatímco doma vydělal asi 45 miliónů dolarů, v Číně 164 miliónů. Záhada. Jen kvůli Číně se zřejmě bude natáčet další pokračování a bude ho koprodukovat čínské studio.

Francouzi milují Francouze



Valerian a město tisíce planet

Francie byla asi jediná země, kde si sci-fi Valerian a město tisíce planet oblíbilo větší množství lidí. V Americe se kritika i diváci shodli, že tohle nepotřebují vidět. Ani v Česku Valerian žebříčky nedrtil. Film vychází z francouzského komiksu, který si tamní diváci pamatují z dětství, pravděpodobně zafungovala nostalgie.

Rusové milují Rusy

Recept na úspěch v Rusku vypadá asi takto: vezměte si ruské téma, ruského hrdinu, ruského režiséra, ale natočte to hollywoodsky. Film musí ukázat, že Rusové jsou nejlepší, ale přitom být i trochu americký.

Poslední bohatýr je ruská fantasy v produkci Disneyho, která vydělala asi 30 miliónů dolarů a stala se vůbec nejvýdělečnějším filmem natočeným v ruštině. Na Západě téměř nikoho nezajímá.

Celkové kasovní výsledky českých filmů za rok 2017 ještě nejsou k dispozici, ale z týdenních statistik lze odhadnout, že někde na vrcholu bude film Po strništi bos. Celkem slušně si vedl Masaryk (i když je sporné, kdy měl premiéru) a Hurvínek a kouzelné muzeum.

Největší rozpor mezi kvalitou a komerčním úspěchem vykazuje Bába z ledu Bohdana Slámy. Snímek byl dokonce vyslán na Oscary, ale diváci se na něj nehrnuli.