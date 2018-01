Tvůrci žebříčku brali v potaz pouze zisky z prodeje vstupenek. Nebrali naopak ohled na prodej propagačních předmětů a marketingové aktivity, které dnes ke koncertním sériím neodmyslitelně patří.

V rámci zmíněného turné absolvovali U2 od května do října loňského roku jednapadesát koncertů v Severní i Jižní Americe a v Evropě, na nichž odehráli celé své slavné album The Joshua Tree z roku 1987. Celkově prodali více než 2,7 miliónu lístků.

Na druhém místě žebříčku skončila americká formace Guns N’Roses. Vyjela na turné, na kterém si vedle sebe po letech na pódiu stoupli zpěvák Axl, kytarista Slash a baskytarista Duff McKagan a hned z toho byl velký hudební i ekonomický úspěch.

Guns N’Roses při svém loňském červencovém vystoupení v Praze.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Koncertní série nazvaná Not In This Lifetime..., která začala již v dubnu roku 2016 a trvala více než rok, přinesla kapele loni 292 miliónů dolarů. Celkově na ní muzikanti vydělali 430 miliónů dolarů a ona se tak stala šestou nejúspěšnější v hudební historii.

Připomeňme, že Guns N’Roses se loni zastavili také v Praze. Na letišti v Letňanech vystoupili 4. července a dorazilo na ně na padesát tisíc diváků. Koncert to byl dlouhý, poctivý, rockově tradiční a podařený.

Třetí nejvýdělečnější bylo turné britské skupiny Coldplay, které přineslo 238 miliónů dolarů. V žebříčku tedy dominovali slavní hudebníci, o jejichž koncerty je v mnoha posledních letech tradičně velký a trvalý zájem.

Na čtvrtém místě skončil americký zpěvák Bruno Mars, jenž na svém loňském turné vydělal 200,1 miliónu dolarů. Pátá je Metallica se 152,8 miliónu dolarů, šestí Depeche Mode, kteří vydělali 141,1 miliónu dolarů a v rámci svého turné se loni v květnu objevili také v Praze.

Sedmý Paul McCartney vydělal 132 miliónů dolarů, sedmý britský písničkář Ed Sheeran 124,1 miliónu dolarů, osmí britští Rolling Stones si za své koncerty připsali na konto 120 miliónů dolarů.

Na dalších místech skončili Garth Brooks (101,4 mil. dolarů), Celine Dionová (101,2 mil. dolarů), Justin Bieber (93,7 mil. dolarů) a Roger Waters (92,1 mil. dolarů).