V červenci spáchal zpěvák skupiny Chester Bennington sebevraždu. Překvapil tím celý hudební svět, poukázal na zničující sílu depresí v životech některých umělců a rozplakal tisíce fanoušků, kteří milovali jeho hlas a příběh skupiny Linkin Park.

Těžko říct, co bude s kapelou dál. V říjnu nicméně její členové prohlásili, že chtějí pokračovat, a druhý zpěvák Mike Shinoda představil novou písničku Looking For An Answer, která vznikla až po Benningtonově skonu.

Etapu s Benningtonem aktuálně uzavírá koncertní album One More Light Live, které vyšlo v polovině prosince a je záznamem z posledního turné formace, právě toho, jež zavítalo v červnu 2017 do Prahy.

Obal koncertního alba Linkin Park.

FOTO: Warner Music

Linkin Park na sebe výrazně upozornili hned svým prvním albem Hybrid Theory v roce 2000. Bylo jedním z milníků žánru nu-metal, byla to jedna z posledních opravdu výrazných a nadčasových rockových desek. Co do popularity ji kapela z Los Angeles nikdy nepřekonala, alba ale dál nahrávala zajímavá.

Prošla na nich etapami inklinace k elektronice, kytarovému zvuku a letošní studiovka One More Light byla zase výrazně nasměrována k popu. Ohlasy na ni byly smíšené, ale na koncertech písně z ní dobře fungovaly.

One More Light Live je v pořadí třetí koncertní deska v diskografii Linkin Park. Nejde na ní ani tak o zvukovou kvalitu, ani o to, aby všechno bylo zahrané a zazpívané přesně tak, jak má. V tomto ohledu má rezervy.

Je to v první řadě rozloučení s Chesterem Benningtonem. Je to kolekce, která dokladuje, jak na tom byl v první polovině letošního roku hlasově, jak zpíval, a je tedy důkazem, že měl i slabší chvilky.

Skladby byly nahrány na evropských koncertních štacích. Linkin Park na nich dali těm z posledního studiového alba rockovější ráz, navíc je právě Bennington zpíval s nesmírnou úctou, jistě i s ohledem na hluboce osobní texty, které některé z nich měly. Starší hity, jež nové písně na koncertech doplnily, pak připomínají osu slávy formace. Stejně tak je nahrávka pádným důkazem toho, že ty hity ani po letech neztratily nic ze svého kouzla a charismatu.

Není to nejlepší koncertní album v diskografii Linkin Park, ta dvě předešlá byla zvukově více vyšperkovaná. Nyní se ale zdá, že je nejdůležitější a nejvážnější.

Linkin Park: One More Light Live Warner Music, 67:50

Celkové hodnocení: 75%