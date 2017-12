„Letošní dramaturgie vzdává výběrovou retrospektivní sekcí hold slavné španělské herečce a zpěvačce Aně Belén. Slavná španělská diva během své bohaté kariéry spolupracovala s některými z nejslavnějších španělských režisérů a na počátku 90. let se dokonce sama stala režisérkou. Kromě velice úspěšné filmové kariéry se Aně Belén podařilo pokořit i hudební scénu. V roce 2017 obdržela od Španělské Filmové Akademie čestné ocenění Goya za svůj přínos španělské kinematografii,“ upozornila za pořadatele Lucie Čunderliková.

K vidění bude třeba hit osmdesátých let Démoni v zahradě o španělské občanské válce či komedie Láska vážně škodí zdraví, kde se vedle Any Belén objevila i slavná Penélope Cruz, a mnoho dalších.

La Película se koná od 13. do 18. února v pražském kině Světozor, od 20. do 22. února v ostravském Minikině, od 26. do 28. února v Bio Central v Hradci Králové a od 2. do 4. března v brněnském kině Scala. Více na lapelicula.cz.