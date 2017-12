Byl to již třetí koncert skupiny v pražském hudebním svatostánku. Mimochodem v největším sále, ve kterém kdy samostatně hrála. Byl dopředu vyprodaný a stejně jako na předešlých zastávkách skončeného turné, i tam se Vypsaná fixa ujala role předkapely sebe sama.

Zpěvák a kytarista Márdi totiž za improvizovaného hudebního doprovodu svých spoluhráčů Mejly, Mejna a Pítrse četl na pódiu z příběhů, které k jednotlivým písničkám na desce literárně zpracoval.

„To čtení byl pokus koncerty ozvláštnit. Ohlasy byly různé. Někde to bylo bizarní, jinde šílené, na jiných místech zase skvělé. Celé mi to připomnělo vtip s kovbojem, který skočil nahatý do kaktusů. Když se ho ptali, proč to udělal, odpověděl, že si to chtěl vyzkoušet,“ řekl Novinkám.cz před středečním koncertem v malé šatně Velkého sálu Lucerny zpěvák a kytarista Márdi.

Márdi před koncertem četl z příběhů písniček.

FOTO: Lucie Levá

Čtení na rockovém koncertě je zvláštností, o tom není sporu. Márdi v něm příběhy jednotlivých písniček nabídl lidem, čímž také upozornil na jejich celistvou existenci.

„Původně jsem je psal na blog. Potom je náš kytarista Mejla zpracoval do takového sešitu a ten jsme přidali k vinylové edici posledního alba. Přemýšleli jsme i o tom, že bych je načetl jako audiozáznam, ale zatím to moc pravděpodobné není. Dobré je, že při čtení bylo hned znát, jak který text lidi baví. Trvalo to obvykle od sedmi minut po čtvrthodinu, jak kde,“ vysvětlil.

Márdi si zpočátku myslel, že veřejné čtení nebude žádný problém. Před prvním koncertem mu však ostatní v šatně řekli, že je to šílenost, a tak se u něho dostavila znatelná nervozita. Postupem času prý na to, jak lidem své texty přednášet, ale přišel.

„Příběhy písniček jsem psal i k našim předešlým deskám. Chtěl jsem lidem dát celkový obraz o nich. K desce Tady to někde je však byl koncept. Je to taková zpráva o albu. Myslím si, že když si to někdo přečte, získá k němu hlubší vztah. Já sám si často četl knížky a pouštěl si k tomu nějakou hubu. Při čtení Hobita jsem si například přehrával skladby kapely The Smashing Pumpkins a dodnes to mám spojené,“ přiznal.

Luštění osmisměrek

Po jarním i podzimním turné si Márdi myslí, že fanoušci přijali poslední album Tady to někde je velmi dobře. „Šli jsme tomu naproti tím, že jsme se písničky z něho nebáli na koncertech hrát. Prezentovali jsme je nejen na turné, ale i na letních festivalech. Deska funguje jako celek, a v době singlů, kdy se muzikanti prezentují především jednotlivými písničkami, snad obstála. Byl to dobrý boj, donutil nás se vybičovat,“ konstatoval.

Album bylo nahráno pod producentským dohledem Ondřeje Ježka na čtyřech místech v České republice - v Ústí nad Labem, Vernéřovicích na Broumovsku, ve Zlíně a na Seči. Je na něm dvanáct písniček a na obalu je název desky skrytý v osmisměrce.

Vypsaná fixa v pražské Lucerně.

FOTO: Lucie Levá

Kapela tehdy vyzvala fanoušky, aby ji vyluštili a název napsali na její stránky. Správné řešení se objevilo několik desítek minut po vydání, přitom si tehdy Márdi myslel, že první správná odpověď přijde tak za tři dny.

„Brzy po vydání nahlásilo název alba asi pětadvacet nadšenců. Potom se ještě přidali další, ale je fakt, že poměrně záhy se ten název dostal do článků, které vycházely, a také do recenzí, takže už nebyl tajemstvím,“ vzpomněl Márdi.

On sám osmisměrku luštil několikrát. „Obal k albu dělala Mirka Slámová a tu osmisměrku nám posílala, abychom ji s kytaristou Mejlou vyluštili a zjistili tak, jestli vůbec vychází. Nepovedených osmisměrek jsem luštil asi patnáct. Správnou jsem si pak vyluštil jednou,“ usmál se.

Přípravy oslav

Středečním koncertem v nabité Lucerně podzimní turné Vypsané fixy skončilo. „Bylo tvrdé a náročné, ale dopadlo dobře. Jsem rád, že jsme už na konci, protože poslední dva měsíce jsme neustále hráli, starali se o věci kolem turné a do toho jsme absolvovali koncerty s naší vedlejší kapelou Mixle v piksle,“ vyprávěl v šatně Márdi.

V příštím roce na jaře hodlá Vypsaná fixa trochu zvolnit. Odehraje méně koncertů než letos, objeví se na letních festivalech a program na podzim teprve vymýšlí. Jistě v něm bude třeba najít místo na přípravu oslav pětadvaceti let, které bude mít v roce 2019.

„Bavíme se o tom a chceme to udělat dobře. Stejně jako většina kapel u nás, i my jsme pochopili, že je důležité oslavy dopředu vymyslet a připravit, aby pak byly povedené. V průběhu času se samozřejmě budeme snažit napsat dobré nové písničky,“ uzavřel povídání před koncertem Márdi.

Několik desítek minut poté už celé jeho kapele aplaudovalo dva a půl tisíce diváků ve zcela zaplněné Lucerně.