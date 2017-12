Kritik Owen Gleiberman nominoval například film Proti vlastní krvi, drama o zločincích, otci a synovi, které se prý pohybuje mezi „sitcomem a Samuelem Beckettem”, nebo recyklovaný fantasy blockbuster Jumanji o dětech, které vcucne videohra a musí v ní přežít. O něm mimo jiné napsal, že by mohl být nejpitomějším pokračováním Indiana Jonese, jaké si lze představit.

Trainspotting 2: Psychopat Begbie chce vraždit (Robert Carlyle).

FOTO: Falcon

Další dílo na seznamu je The Book of Henry, příběh 11letého génia (Jaeden Lieberher), který plánuje vraždu souseda, pedofilního úchyla. Nominaci má také divná francouzská komedie Líná zátoka nebo – a to je poněkud překvapivé – T2: Trainspotting, pokračování kultovního filmu o feťácích od Dannyho Boylea. V tom zůstává server Variety zcela osamocen, protože v ostatních médiích měl snímek dobré až vynikající recenze.

Matt Damon ve filmu Zmenšování

FOTO: Cinemart

Kritik Peter Debruge doplnil film Nocturama, komedii Fist Fight a také Emoji ve filmu – dílko o smajlících z mobilu, které snad ani nepotřebuje komentář.

Dále je tu Sněhulák, nepovedená filmová adaptace detektivky (Jo Nesbo), a sci-fi komedie Zmenšování o tom, že se lidé dobrovolně nechají zmenšit, což má pomoci proti přelidnění planety.