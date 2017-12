Jak vybíráte písně do svého repertoáru, sahajícího od Presleyho hitu Viva Las Vegas až po Go Buddy Go od Stranglers?

Všechno je to o pianu a hlasu. Můžeme si vybrat píseň jakéhokoli stylu a s naším osobitým soundem zapadne mezi ostatní, ale vybíráme si ty, které dobře fungují s pianem a hlasem. Vyzkoušeli jsme naživo mnoho písní a některé nesedly nám a jiné publiku. Zpěvák Šumanski taky říká, že některé písně jsou prokleté a musíme je přestat hrát. Jako když onemocněla jeho dcera poté, co jsme začali zkoušet jednu píseň od Creedence Clearwater, nikdy jsme si ji nedovolili zahrát znovu.

Proč si vybíráte především rock´n´rollové písně?

Protože nám vyhovují.

Váš styl je velmi osobitý. Co vás inspirovalo, spíš Tom Waits, Gogol Bordello nebo Leningrad Cowboys?

Rozhodně Jerry Lee Lewis, Elvis, Motörhead, raný Joe Jackson. Leningrad Cowboys pak ideou a Tom Waits, protože je nejlepší.

Proč nepíšete vlastní písně?

Naše první album s vlastními písněmi a čtyřčlennou dechovou sekcí se už peče v troubě. Písně jsou o monstrech, amazonkách, vúdú. Tarzanovi, bláznivých ženských, pití a drogách, prostě o základních věcech. Hudba zní méně punkově a swingověji. Kvůli pár písním v závěru se však potřebujeme vrátit k původním kořenům.

Chernobilly boogie

FOTO: Ladrogang

Když jsem viděl video k Viva Las Vegas a záběry z koncertů, musím se zeptat, co vás tak zaujalo na Sovětském svazu a na situaci po Černobylu, na kterou zrovna nikdo rád nevzpomíná?

Dobrá otázka. Objasněme to. Naše kapela hraje radioaktivní hudbu, zmutovanou hudbu, zmutovanou jako dvojhlavý pes nebo mimozemsky vypadající tvor. Naše hudba je bez mrknutí dost blízko psychobilly, aniž bychom byli součástí žánru. Takže mutantní radioaktivní psychobilly - Chernobilly. Je to všechno legrace, ale s úctou, používáme sovětské image, občas směšný ukrajinský akcent, protože nám to dává možnost použít ušanku a láhev vodky. Na pódiu to vypadá dobře a mate to lidi, jejich imaginace běží naplno a bere je na cestu kolem světa. V zásadě jsme idioti, kteří rádi lidi rozesmějí. Privět.

Proč působíte ve Francii, i když jste mezinárodní kapela, a nepřesunuli jste se do Londýna nebo USA?

Jsme staří na stěhování a Francouzky jsou velmi hezké.

Jak těžké bylo prosadit se na scéně, které dominují angloameričtí muzikanti?

Velmi těžké, A pořád je to tvrdá práce, podomácku vytvořená, kterou sami propagujeme.