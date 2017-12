Pro její hudební záměr je to slovní spojení typické. Nebojí se totiž moderního alternativního popu, češtiny a nevyhýbá se ani odvážným nápadům, jak je to na současné světové scéně moderní.

„Ještě donedávna jsem působila na alternativní scéně pod pseudonymem Shesnotscared, přičemž jsem si hudbu skládala a produkovala sama. Všechny texty mých skladeb byly anglické a myslím si, že jsem si vztah k tomu jazyku vzala s sebou. I když v písničce Nová era zpívám česky, frázování se blíží anglickému,“ řekla Právu. „Existuje i anglická verze té skladby.“

Složil ji pro ni Marcus Tran. „Pro některé posluchače může být těžší takový výraz přijmout. My se ale inspirujeme angloamerickou popovou scénou, do které vkládáme prvky alternativního smýšlení. A budeme v tom pokračovat,“ přiznala H_NA.

Její druhý singl by měl vyjít v únoru, přičemž jím bude jedna z několika skladeb, které jsou už nachystané k nahrání.

FOTO: archív zpěvačky

„V textech bych chtěla povzbudit osobnost každého člověka, stejně jako sebe sama. Chci, aby si lidé uvědomili, že každý by měl být sám sebou a nemusí dbát na to, co o něm kdo řekne a co si o něm kdo myslí. Lidé by svou osobnost neměli nechat ničím omezovat, samozřejmě pokud nejsou zlí a někomu neubližují,“ vysvětlila H_NA.

Ona sama prý už svobodná je, ale cesta k tomu byla složitá. „Jsem z malé vesnice a byla jsem ovlivněna životem v prostředí, v němž každý každého zná. Pokud se někdo začal v něčem odlišovat, a to se děje v mnoha vesnicích a městech, získali k němu obyvatelé negativní přístup. S přicházející dospělostí jsem si ale uvědomovala, že tak nechci žít, že se nechci strachovat o to, co si o mně kdo bude myslet. Začala jsem tedy skládat hudbu, psát texty a nabyla jsem dojmu, že je to nejlepší způsob, jak svůj postoj okolí sdělit,“ řekla H_NA.

Připouští, že spousta jejích myšlenek je na pomezí obyčejnosti a určitého extremismu. „Některé mé pocity jsou velmi intenzivní. Mé okolí to třeba nevnímá, ale někdy je to náročné. Možná jsem blázen, ale kdo z nás není?“ podotkla.

Jako příklad uvedla, že není schopná být ve vztahu. „Chci být v mnoha věcech jiná a chtěla bych to sdílet i ve vztahu. Současně ale nejsem schopna v žádném vztahu být. Dokážu být milovaná, ale nedokážu milovat, aniž bych se před onou milovanou osobou nechovala jinak. Jednoduše to nejsem já,“ přiznala.

FOTO: archív zpěvačky

V klipu k písni Nová era jsou záběry, na kterých je H_NA do jisté míry nahá. Tvrdí, že s tím problém nemá. „V naší rodině jsme nahotu neskrývali. Stávalo se, že jsme se všechny ženy sešly v koupelně, byly jsme nahé a povídaly si. Díky tomu mi nahota připadá úplně přirozená. Pokud není spojená s porno průmyslem nebo něčím nechutným, nevidím v ní problém. A jestli patří do muziky? Nemyslím si, že je nutná, ale respektuju, že každý má na umění jiný pohled a využívá v něm jiných prostředků.“

Pokud jde o hudební ambice, chtěla by H_NA nadále míchat pop s alternativní hudbou. Je přesvědčena, že jí doba nahrává.

„Když se spojí pop s alternativou, vznikne něco, co osloví mnohem víc lidí. Vezměte si například poslední alba Rihanny nebo Beyoncé, je na nich všechno. Chtěla bych to v Čechách svou hudbou prosazovat, měla by to být taková nová éra,“ uzavřela povídání nadějná zpěvačka.