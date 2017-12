V kategorii neanglicky mluvených snímků se objevily chilský film Fantastická žena, americko-kambodžský životopisný snímek First They Killed My Father, německo-francouzský snímek Odnikud, dále film Nemilovaní, vzniklý v koprodukci Ruska, Francie, Belgie a Německa, a snímek Čtverec natočený ve spolupráci Švédska, Německa, Francie a Dánska.

Zlatý glóbus v kategorii nejlepší herec v televizní komedii mají šanci získat Anthony Anderson, Aziz Ansari, Kevin Bacon, William Macy a Eric McCormack. Nejlepší ženský herecký výkon v komedii nebo muzikálu by mohl připadnout Pamele Adlonové, Alison Brieové, Rachel Brosnahanové, Isse Raeové nebo Frankie Shawové.

Z filmu Dunkerk

FOTO: Vertical Ent.

Zlaté glóby uděluje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu. Z letošních animovaných snímků se nejvíc líbily Mini šéf, The Breadwinner, Coco, Ferdinand a S láskou Vincent.

Kategorii televizních komediálních seriálů dominovala americká produkce v podobě seriálů The Marvelous Mrs. Maisel, Black-ish, Master of None, Smilf a dále Will a Grace. Zlaté glóby se budou udělovat už po pětasedmdesáté, vítězové letošního roku budou ohlášeni 7. ledna.