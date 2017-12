„Nesouvisí to se skandálem, sexem nebo něčím takovým,“ vysvětlil Morgan. „Film Johna Travolty nebyl studiem odhozen, vlastně dostal milióny dolarů navíc a dostane se mu větší premiéry. Je to mistrovský mafiánský film.“

„Je to jeden z nejlepších filmů o mafiánech za poslední roky, my jsme ho sami stáhli, ne naopak, dělali jsme dvě pracovní projekce a zpětná vazba byla úžasná,“ tvrdí Morgan.

John Travolta jako mafiánský boss ve filmu Gotti

FOTO: Lionsgate

Původně měla proběhnout menší premiéra v pár kinech přes Lionsgate Premiere a současně na službách Video on Demand. To ovšem producenti nechtějí. Raději se rozhodli sehnat milióny dolarů, aby vykoupili své dílo zpět a zaplatili si širší distribuci a mnohem větší reklamní kampaň. Celkově prý mají 50 miliónů dolarů.

Je to neobvyklý tah a nelze se divit, že to vyvolávalo spekulace. V roce 2000 totiž jistá masérka v Palm Springs tvrdila, že ji Travolta obtěžoval. Policie to ale odložila jako nepodložené. V roce 2012 se objevilo podobné obvinění – a opět to k ničemu nevedlo. Travoltův právník Marty Singer to celé uzavřel jako „naprostý výmysl“.