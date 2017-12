V 50. letech šokoval divokou hrou na piano, zpěvem hraničícím s jekotem i excentrickým zjevem - používal silný make-up. Little Richard je interpretem známých hitů jako Tutti Frutti, Lucille, Send Me Some Lovin’, Good Golly Miss Molly nebo Keep A-Knockin.

Hudebník, vlastním jménem Richard Wayne Penniman, se v roce 1957 překvapivě vrátil ke gospelovým kořenům. Začal také studovat bibli a zřekl se světských radovánek. Rokenrol však nikdy nedokázal opustit a hraje ho dodnes. Časopis Rolling Stone v roce 2010 označil Little Richarda za osmého nejvýznamnějšího umělce všech dob. Za svůj idol ho považovali James Brown, Paul McCartney i Elvis Presley.