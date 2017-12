Imbrugliaová vydala zmíněnou skladbu v roce 1997. Je na její první desce Left of the Middle z listopadu téhož roku a je to písnička, kterou už pak, co do popularity, žádnou další ze svého repertoáru nepřekonala. Paradoxní na tom je, že Torn v jejím podání je coververze. Na své eponymní desce v roce 1995 ji měla americká skupina Ednaswap. Imbrugliaová z ní ale udělala globální trhák.

Ve druhé polovině devadesátek ostatně prožívala své nejsilnější období. Uvedené debutové album bylo úspěšné, rychle šplhalo na čelní příčky světových žebříčků a do dnešní doby se ho prodalo na sedm miliónů kusů. Dalším čtyřem deskám, z nichž aktuální Male je dva roky stará, se v součtu nepodařilo dosáhnout ani poloviny toho.

Natalie Imbrugliaová v Praze zazpívala osmnáct skladeb.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Vystoupení Natalie Imbrugliaové bylo tedy tak trochu nostalgickým ohlédnutím do sladkých devadesátých let a současně důkazem toho, že další její singly už takovou silnou melodičnost a nápaditost neměly.

Dohání to však výrazem. Má krásný hlas příjemné barvy a to vše korunuje přirozenou pěveckou zdatností. Tyto vlastnosti se i v pražském SaSaZu ukázaly jako klíčové a vytvořily charakteristickou náladu koncertu.

Natalie Imbrugliaová k tomu potřebovala i čtyři doprovodné muzikanty, z nichž kytarista a baskytarista spolehlivě ovládali vokální party, a čisté pódium bez kulis či propriet. Její civilní a v tom nejlepším smyslu slova klubové vystoupení stálo jen na poctivé živé muzice, kvalitním zpěvu a spolupráci diváků.

Natalie Imbrugliaová při vystoupení v SaSaZu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Koncert se rozjížděl pozvolna, nicméně každá další skladba byla neklamným znamením toho, že uměleckou ochrannou známkou zpěvačky a kapely je hudba v tom pravém smyslu slova. Od čtvrté písně Shiver, singlu z roku 2005, už byla atmosféra daná a Imbrugliaová se mohla bezpečně pohybovat ve sférách, které dobře ovládá, aniž by musela myslet na to, že publikum o dění na pódiu ztratí zájem.

Však také na koncert dorazili ti, kteří dobře věděli, jaké písničky zpěvačka v repertoáru má a proč je mají rádi.

Natalie Imbruglia SaSaZu, Praha, 30. listopadu

Celkové hodnocení: 70 %