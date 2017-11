Poslední deska soulové legendy Sharon Jonesové

Posmrtně vychází Soul of a Woman, poslední deska vynikající osobité funkové a soulové zpěvačky, jejíž kariéra nepřipomíná nic, co se běžně v pop music odehrává. Nebyla ani mladá, ani krásná, když prorazila. Přesto jí několik let hudební svět ležel u nohou.