HBO spustila druhou řadu seriálu Až po uši

Po třech letech se na obrazovku HBO vrátili hrdinové komediálního seriálu režiséra Jana Hřebejka Až po uši, který vznikl volně podle izraelské předlohy When Shall We Kiss, odehrává se v centru dnešní Prahy a řeší citové trable střední třídy ve středním věku. Nynější pokračování však scenáristky Tereza Dusová a Iva Klestilová už rozvíjejí jako vlastní příběh.