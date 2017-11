King Crimson se zformovali v bouřlivém roce 1968 v Londýně a patří k nejvlivnějším a nejuznávanějším kapelám rockové historie. Sestava prošla mnoha proměnami a rozpady. Dnes ji ovšem tvoří Robert Fripp, Jakko Jakszyk, Tony Levin, Mel Collins, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jeremy Stacey a Chris Gibson, přičemž jediným původním členem je Fripp.

Albový debut In the Court of the Crimson King (1969) zůstává dodnes jejich nejcitovanějším dílem, obsahujícím vlivy jazzu, klasiky a experimentální hudby. Následovala alba jako In the Wake of Poseidon (1970), Lizard (1970), Islands (1971) a Larks' Tongues in Aspic (1973) a Starless and Bible Black (1974).

Proměnění King Crimson se pak vynořili s novým zvukem v osmdesátých letech na albech jako Discipline (1981), Beat (1982), a Three of a Perfect Pair (1984). Následovalo další přerušení činnosti a comeback v devadesátých letech. Celkem kapelou prošlo 21 různých muzikantů.

Vstupenky na koncert budou v síti Ticketpro v cenách 1390-1790 korun od 1. prosince v 10.00.