Tentokrát přijel v rámci turné ke svému poslednímu albu Duety, na němž s ním zpívá i ruský basista Ildar Abdrazakov. Oba doprovázela v pondělí ve zcela zaplněné Smetanově síni Obecního domu Janáčkova filharmonie Ostrava řízená ruským dirigentem Gerasimem Voronkovem.

Sólisté zpívali ve velice dobré formě, ale nelze nevidět, že došlo k tomu, čemu Američané říkají „odcizení show hlavní hvězdě“. Villazón se po nedávných zdravotních problémech ve světě již zaměřuje spíše na barokní hudbu a na režírování oper, klasiku již zpívá výjimečně. Hlasově je sice stále na výši, ale už nemá tu lehkost a čistotu ve výškách jako dříve.

Ildar Abdrazakov a dirigent Gerasim Voronkov (vlevo).

FOTO: Petr Dyrc

Naproti tomu Abdrazakov je v životní formě, má nádherný impozantní hlas a v áriích z Boitova Mefistofela ukazoval, že navazuje na skvělou tradici ruských basů minulosti. V Mefistofelovi se prokázal i jako zdatný hvízdač. Možná i kvůli Villazónovi druhá půlka programu byla složena jen z písní a zarzuel včetně Granady či proslulé ruské písně Oči černé. Čtyřmi přídavky, ve kterých došlo i na muzikál (duet Somewhere Over the Rainbow), se oba pěvci s nadšeným publikem rozloučili. K úspěchu večera, jehož hlavní hvězdou se stal ruský basista, se připojil i ostravský orchestr v instrumentálních číslech programu.