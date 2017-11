Vzdát poslední hold umělci gentlemanovi přišli rodina, kolegové i široká veřejnost. Na pohřbu jsou přítomni Josef Zíma, Ivetta Simonová, Václav Neckář, Pavlína Filipovská, Karel Bláha, Helena Rytířová, Karel Šíp, manželé Rosákovi, Karel Gott a další.

„Karel byl nejroztomilejší člověk, kterého já znám, nikdy nezkazil žádnou legraci a byl to nejspolehlivější člověk a doteď lituju, protože jsme byli v namlouvání na jednu hru, že by u nás měl hrát, a doteď mě mrzí, že tam nehrál,“ řekl Novinkám producent divadla Broadway Oldřich Lichtenberg.

„Já jsem měl s Karlem čtyři krásný akce, ale poslední realizace bohužel už nevyšla, protože byl už v nemocnici. Jen jsme ji natočili ve studiu. Vizuálně jsme ji nenatočili, musel to přezpívat Ondřej Ruml. Budu na něj vzpomínat vždycky jenom jako na člověka, který nám o generaci mladším dodával dobrou náladu a elán. Byla s ním strašná sranda a měl smysl pro humor, i když neměl ten život úplně nejjednodušší. To je věc, za kterou mu moc děkuju,“ svěřil Novinkám herec Aleš Háma.

Karel Štědrý se narodil 10. dubna 1937 a původním vzděláním byl železniční inženýr. V roce 1958 začal spolupracovat s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem a vystupoval v Redutě. O rok později Štědrý spoluzakládal divadlo Semafor, kde byl ve stálém angažmá do roku 1962. Později přešel do divadla Rokoko, kde působil až do roku 1972.

Kromě prken, která znamenají svět, se Štědrý v šedesátých letech prosadil také jako zpěvák populární hudby. Mezi jeho největší hity patří Mám malý stan s Waldemarem Matuškou a Milenci v texaskách s Josefem Zímou. Vystupoval dále s Ivettou Simonovou a Karlem Hálou i jako sólový zpěvák.

Působil též jako oblíbený konferenciér, moderátor a herec. Objevil se například ve filmech Kdyby tisíc klarinetů nebo Ta naše písnička česká.