Na debutovém albu Konnichiwa prokázala, že je nejenom schopná se vyvíjet, ale disponuje i dalšími písněmi, které by měly mít v rádiových programech místo. Jde zejména o Chci tančit, Anděla a po všech stránkách nejpovedenější písničku desky – 365.

V některých momentech se Mirai zjevně inspirovali odjinud (nejvíce je to patrné v písni Cesta z města, kterou jistě ovlivnila skladba Hollywood Hills od finských Sunrise Avenue), obecně ale nachystali album s příjemnými písněmi tak, jak si to lze jen v popu představit. Od těch nejlepších (jako inspirace jsou cítit například Twenty One Pilots, Coldplay či Imagine Dragons) pobrali i potřebnou lehkost v přednesu, což k žánru patří.

Obal debutového alba s názvem Konnichiwa.

FOTO: Universal Music

Na to konto je třeba konstatovat, že Mirai svou hudbou nepřinášejí nic progresivního či překvapivého. Mohou se nicméně pyšnit slušnou produkcí, dobrým zvukem a třeba i tím, že v jejich čele stojí zpěvák Mirai Navrátil, jehož výraz nese tak podstatnou dávku osobitosti, aby byl napříště jasným poznávacím znamením formace.

Slabší stránkou jsou texty. Mirai se nevyhnuli klišé, manýrám s nevhodným protahováním samohlásek ani obratům, které postrádají funkčnost. Mnohdy šli více po rýmu než po smyslu.

Za tři roky existence přesto udělali kus práce a za fanoušky kráčeli přímou cestou. Album Konnichiwa tu dobu smysluplně uzavírá.

Mirai: Konnichiwa Universal Music, 39:07

Celkové hodnocení: 75 %