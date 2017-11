Vražda v Orient expresu

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů. Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně, mezi nimiž Hercule Poirot hledá vraha

Vražda v Orient expresu, USA 2017, krimi, 114 min., režie: Kenneth Branagh, hrají: Kenneth Branagh, Penélope Cruzová, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michele Pfeifferová a další.

Tom of Finland

Vyznamenaný důstojník Touko Laaksonen se vrací z druhé světové války a velmi rychle zjišťuje, že život ve Finsku v době míru je pro něj stejně znepokojivý. Helsinky jsou prodchnuté homofobií a všichni muži jsou nuceni k tomu, aby se oženili a měli děti. Touko nalézá útočiště ve vlastní umělecké tvorbě.

Tom of Finland, Finsko/ Švédsko/ Dánsko/ Německo 2017, drama, 116 min., režie: Dome Karukoski, hrají: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Jessica Grabowsky, Taisto Oksanen a další.

Fantastická žena

Servírka, zpěvačka a také transžena Marina a postarší muž Orlando se do sebe zamilují a plánují společnou budoucnost. Orlando však náhle onemocní a umírá a Marina je nucena bojovat nejen s Orlandovou rodinou, která je přesvědčena, že Marina nese za jeho smrt zodpovědnost, ale i s předsudky svého okolí. A především za právo být sama sebou.

Fantastická žena, Chile/ Německo/ USA/ Španělsko 2017, drama, 104 min., režie: Sebastián Lelio, hrají: Daniela Vega, Francisci Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim a další.

Suburbicon: Temné předměstí

V 50. letech je život Rose a Gardnera v prosluněném středo-americkém městečku Suburbicon bezstarostný a idylický. Až jednoho dne je při vloupání Rose zavražděna a policie velmi rychle zatkne podezřelého. Ale když dojde na stanici k identifikaci, Gardner pachatele neoznačí. Možná pro to má dobrý důvod...

Suburbicon: Temné předměstí, USA 2017, thriller, 104 min., režie: George Clooney, hrají: Matt Damon, Julianne Mooreová, Oscar Isaac a další.

Maxinožka

Ztraceným tatínkem teenagera a outsidera Adama není nikdo jiný než legendární Lesní muž. Skrývá se hluboko v lese, aby ochránil sebe a svou rodinu před společností HairCo., obří korporací, která experimentuje se speciální DNA. Po setkání otec a syn začínají dohánět ztracený čas a Adam brzy zjistí, že i on má velké nadání, o kterém se mu dříve ani nezdálo.

Maxinožka, Francie/ Belgie 2017, animovaný, 91 min., režie: Jeremy Degruson, Ben Stassen.