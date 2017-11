Lenyaová píseň Lied vom weissen Käse (Píseň o bílém sýru) zpívala v listopadu 1931 v politické revue na berlínské scéně Junge Volksbühne. V 60. letech se marně pokoušela rukopis najít. "Nelze najít. Asi zašantročeno v nějakém sklepě," zanechala zpěvačka ve svých poznámkách podle nadace, která hodlá píseň znovu uvést.

"Nález je malou, ale opravdovou senzací," poznamenal muzikolog a expert na Weilla Elmar Juchem. Právě on rukopis v září v archivu Institutu divadelní vědy Svobodné univerzity v Berlíně objevil.

