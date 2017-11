Ovčáček miláček s podtitulem Tingl tangl měl premiéru 31. srpna, navazuje na loňský divácky úspěšný kabaret Ovčáček čtveráček, který se trefoval do některých představitelů politické scény, zejména do prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka. Přímým přenosem do kin se přenášela letošní únorová derniéra, v kinech ji vidělo více než 17 000 lidí.

Ovčáček miláček zatím vzbudil stejný zájem publika, dosavadní reprízy byly vyprodané. Kabaret bude uveden již jen třikrát, dvě reprízy jsou v listopadu, derniéra bude na začátku ledna. V Ovčáčkovi miláčkovi přibyla postava Andreje Babiše, Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Ivany Zemanové či Jiřího Kajínka. Děj se odehrává v době vrcholící prezidentské kampaně.

Velkou část textu tvoří přepisy projevů, rozhovorů a tweetů. V případě prvního dílu byla podle ředitele divadla a autora Petra Michálka impulsem k vytvoření kabaretu kauza kolem předání státních vyznamenání a Jiřího Bradyho. „Ve dvojce byly spouštěcím impulsem tanečky kolem výkladu ústavy,” řekl již dříve Michálek.

Inscenace Žítkovské bohyně o ženách z nedalekých Moravských Kopanic obdařených výjimečnými schopnostmi léčit, uřknout, vidět do budoucnosti i přivolat lásku měla premiéru v roce 2014. Zlínské divadlo jako první převedlo stejnojmennou knihu Kateřiny Tučkové do divadelní podoby, režie se ujal Dodo Gombár. Kniha byla jedním z nejprodávanějších titulů v roce 2012, získala také Cenu Josefa Škvoreckého. O rok později dostala cenu čtenářů v soutěži Magnesia Litera.