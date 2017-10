Na první pohled velká, zářivě červená kniha se žlutě hlásajícím nápisem Sex na obálce rozhodně nesklouzává k vulgaritě. Za dílem stojí francouzská autorská dvojice Philippe Brenot a Laetitia Corynová, kteří se jako první pokusili zmapovat dějiny sexuality a mysleli při tom na nejširší čtenářskou obec. Jejich knihu totiž mohou číst jak děti, tak dospělí, zároveň i milovníci komiksu nebo ti, kteří se o komiks běžně nezajímají vůbec.

Zábavné, vtipné a přitom erudované dílo zachycuje dějiny sexuality jako kontinuální celek rozdělený do dějinných etap od pravěku po antické Řecko a Řím přes starověký Egypt, Mezopotámii, dále přes křesťanský středověk až po blízkou budoucnost. Klade důraz na pojetí postavení muže a ženy ve společnosti a ve vztahu k sobě vzájemně, autoři se věnují důležitosti partnerských vztahů v jednotlivých etapách. Sledují pojetí homosexuality a momenty, jako byl vynález kondomu. To vše prokládají v daných dobách stěžejní mytologií a vlivem náboženství, kultů a politiky.

V úrovni barevné kresby, za kterou stojí Laetitia Corynová, Sexkomiks připomíná řadu Děsivé dějiny, určenou dětem, která u nás vychází od devadesátých let a představuje dějiny v jednotlivých kapitolách, rovněž s vtipem a zábavně. V tomto směru si dílo neklade vysoké nároky, chce především pobavit, nikoli umělecky působit.

Sexkomiks v otázce dějin sexuality odpoví snad na všechny otázky v obecnější rovině, které by čtenáře mohly napadnout. Pro hlubší zkoumání jednotlivých témat je však třeba hledat jinde.

Kdyby se dětem na základních školách místo tradiční sexuální výchovy dostal do rukou Sexkomiks, nejen že by dostaly ucelenější, zábavnější a daleko méně konzervativní pohled na oblast sexuality, možná by ubylo i případů šikany, sexismu a homofobních výpadů mezi nimi.

Sexkomiks: Philippe Brenot, Laetitia Corynová Paseka, 206 stran, překlad Michala Marková, 398 Kč

Celkové hodnocení: 90 %