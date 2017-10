Zástupci velkých společností jako Warner Bros., Universal Pictures a Paramount si scénář o Charlesi Mansonovi museli na místě scénář přečíst a pak předložili nabídky. V druhém kole se s nimi osobně dohodne Tarantino. Tento poněkud teatrální postup je dán hlavně tím, že scénáře se kradou a často se ocitnou na internetu. Proto je někteří už nechtějí posílat do studií. Např. raná verze scénáře 8 hrozných unikla a Tarantino z toho byl dlouho znechucený.

Charles Milles Manson je dosud žijící masový vrah a vůdce sekty zvané Manson Family, která má na svědomí sérii vražd z roku 1969. Nejznámější obětí Mansonovy „rodiny“ byla herečka Sharon Tateová, manželka režiséra Romana Polanského.

Mansona nejdřív odsoudili k smrti, ale pak mu trest změnili na doživotí. Dodnes pobývá ve státní věznici Corcoran v Kalifornii. Věřil prý, že vraždami zabrání příchodu apokalyptické války, kterou nazýval Helter Skelter (narážka na píseň Beatles).

Miluje retro, pro internet zatím nepracoval



Také internetoví giganti Netflix a Amazon by mohli mít o novinku zájem, ale režisér Tarantino patří spíše ke staromilcům, miluje klasické plátno a retro obecně. Někdy to hraničí až s posedlostí. Považoval třeba za nutné shánět čočky do kamer, kterými točily v roce 1959 Ben Hura, a Weinstein pro tyhle výstřelky měl pochopení..

Pro Tarantina je Weinsteinova aféra mimořádně trapná a bolestná, s producentem se totiž znají většinu života, podílel se na osmi jeho filmech. Když ho desítky žen obvinily ze sexuálního obtěžování nebo přímo znásilnění, Tarantino prohlásil, že o „některých věcech“ věděl, a měl udělat víc. Harvey Weinstein ale popřel, že někoho znásilnil, a dosud nebyl za nic odsouzen.