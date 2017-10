Výstava My Name is Prince nabízí přes 200 předmětů. Některé jsou velmi slavné - jako obleček z videoklipu Raspberry Beret nebo z klasického turné Purple Rain a samozřejmě také jeho kytary.

Prince chtěl udělat výstavu sám, jenže zemřel v roce 2016. Několik let prý uvažoval, že by výstavu zorganizoval ve svém vlastním domě. Londýnskou O2 arenu navštívila i jeho sestra Tyka, pro kterou to prý bylo velmi emotivní.

„Bylo to pro mě strašně těžké, nezvládla jsem to, udělala jsem deset, patnáct kroků, začala brečet a musela jít ven. Pak znovu dvacet kroků a zase jsem brečela a musela odejít znovu,” popsala Tyka.

Zpěvák Prince na snímku z roku 2014.

FOTO: Jean-paul Pelissier, Reuters

Prince patřil k nejvýznamnějším muzikantům 20. století, v žánrech jako funk a soul byl desítky let ikonou. Proslavil se v osmdesátých letech, jeho nejslavnějším albem se tehdy stal Purple Rain.

Prince byl hyperaktivní umělec, který nahrával stovky písní a značná část jich nevyšla. V archívech amerického hudebníka zůstaly hromady hudby. Letos se mělo začít s vydáváním (EP Deliverance), ale právníci to napadli. EP Deliverance tak zmizelo z nabídky všech velkých obchodů jako iTunes, Apple Music či Amazon Music. Správci Princova dědictví tvrdí, že jde o nelegální vydání, a požádali soud, aby prodej zakázal. Zároveň podali žalobu na zvukového inženýra a muzikanta George Iana Boxilla, který s Princem písničky natáčel a pak je sám zvukově upravoval.