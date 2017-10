„Budou to nejlepší, nejmodernější ateliéry v České republice,“ prohlásil ve čtvrtek přímo na stavbě jednatel Prague Studios Tomáš Krejčí. ”Kapacita starých Prague Studios byla zcela vyplněna, my jsme do našich už existujících studií nemohli dostat určité projekty, které přecházely k dalším studiím zde v Praze.“

V roce 2018 už by mělo být v Letňanech k dispozici celkem pět ateliérů, celkově šlo o investici asi 140 miliónů Kč, její součástí je i modernizace současných ateliérů.

„Dnes již registrujeme požadavky na dlouhodobý nájem nových ateliérů na rok 2018,” dodal ředitel společnosti Jindřich Guttner.

Stávající ateliéry v Letňanech

Stavba studií na okraji Prahy

Studia vznikla na místě bývalé letecké továrny, když tam v roce 2001 přestavěli dva hangáry. Za Prague Studios stojí úspěšná filmová produkční společnost Milk and Honey Pictures (M&HP). Natáčela se tam řada zahraničních filmů, třeba Red Tails, Children of Dune, Van Helsing, Wanted a The Adventurers.

„V Prague Studios jsme natáčeli film Red Tails a byla to fantastická zkušenost. Bylo velmi osvěžující pracovat ve studiu, které skutečně rozumělo našim potřebám a flexibilně se jim dokázalo přizpůsobit. Zdejší tým rychle reagoval na každou žádost a byl proaktivní v řešení problémů. Prague Studios mám stále v srdci,“ řekl americký producent Rick McCallum.