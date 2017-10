„Osobně jsme se poprvé setkali díky písničce Chtěl jsem ti říct, kterou jsme skládali společně s kapelou Rybičky 48. Předtím jsme už ale byli ve spojení na Facebooku. Postupem času jsme si začali psát, že bychom spolu mohli vyrazit na koncerty. Myslím, že to byl dobrý nápad, protože až na pár výjimek bylo na zastávkách jarního Malýho velkýho Tour vyprodáno,“ ohlédl se do nedávné minulosti při našem setkání v pražské Národní kavárně Pekař.

Následně si řekli, že nebudou hledat nového parťáka na další turné, ale poputují dál spolu. Podzimní série se jen přesune do větších sálů a ambicí dvojice je uvolněnou a přátelskou atmosféru, kterou navodila na jarních koncertech, přenést i do nich.

„Na jaře se děly opravdu zábavné věci. Pořád jsme něco vymýšleli. Byl jsem schopen například jen tak vběhnout při koncertě Pekaře na scénu a zazpívat šuby-duby, jééé. Anebo jsme lidem řekli, že mejdan v noci předtím jsme neabsolvovali na diskotéce, ale na hotelovém pokoji, a přitom jsme sledovali film Mandragora. Když jsme zjistili, že někdo neví, o čem Mandragora je, tak jsme jim to vysvětlovali,“ vzpomínal Děkan.

FOTO: Lucie Levá

„Jakub skvěle vysvětluje. Stalo se, že o filmu mluvil třeba třicet minut,“ sdělil se shovívavým úsměvem Pekař. „A hovořil o něm tak zajímavě a přesvědčivě, že jsem pak pět minut brečel smíchy.“

Zatímco Pekař vydal loni výborné debutové album, Jakub Děkan dosud žádné nemá a prezentuje se pouze singly.

„Skoro by se dalo říct, že jsem průkopník mezi hudebníky, kteří jedou na turné a nemají desku. Své první turné jsem absolvoval s Pavlem Calltou a Martinem Harichem. Než začalo, lidé se na Facebooku ptali, co budu zpívat. Při koncertu jsem jim pak vyrazil dech, protože jsem byl schopen zahrát pětačtyřicetiminutový set, který lidi podle mě bavil. To se dělo i na turné s Pekařem a bude to tak i teď na jaře,“ hájil se Děkan.

„Myslím si, že ten, kdo koncertuje, nemusí mít nutně desku. Já mám například naskládaných asi osmdesát písniček, ale hraju jich zhruba patnáct. Kuba má také dost písní, na jaře kolikrát vytáhl z rukávu tak skvělou, že jsem si položil otázku, proč už dávno není nahraná a vydaná,“ přidal se Pekař.

Novinkou nadcházejícího turné bude setkávání s fanoušky mimo koncertní prostor. Pekař a Děkan je nazvali Ukažte nám svoje město a doufají, že je jejich příznivci ve městě, ve kterém večer proběhne koncert, zavedou na své oblíbené místo a představí ho.

„Jestli si o nás zjistí, co máme rádi, a nabídnou nám to, budeme šťastní. Pekař je třeba výborný tanečník a lidé mu mohou představit taneční soubor ve městě. O mně se zase ví, že jsem nadšený sportovec, takže mi mohou zprostředkovat setkání s místními sportovci. Jinak je to ale na nich, rádi se necháme překvapit,“ řekl Děkan, který hrál šestnáct let závodně fotbal a momentálně se věnuje sportu, jenž se jmenuje fotbalgolf. Je v něm vicemistrem české ligy a vyhrál prestižní turnaj Masters.

„Myslím si, že diváky na turné překvapíme i nějakými společnými věcmi zahranými na pódiu. Naší silnou stránkou je také improvizace,“ usmál se Pekař.

Jakub Děkan na konci našeho povídání prozradil, že momentálně chystá debutové album, které pokřtí 22. února příštího roku. Pekař skládá nové písničky také a domnívá se, že svou druhou desku vydá během příštího roku.