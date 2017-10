Kdo to točil? Z Weinsteinových filmů mizí logo kvůli obavám ze skandálu

Firma The Weinstein Co. zatají na aktuálních filmech jako The Wind River a Tulip Fever, že je produkovala. Bojí se, že by je ohrozilo jméno Harveyho Weinsteina, který je obviňován ze sexuálního obtěžování a znásilnění. Dosud však nebyl odsouzen.