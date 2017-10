„Chceme ve spolupráci s dalšími koproducenty vytvořit kvalitní televizní sérii (4x 90 minut), který obstojí v mezinárodní konkurenci a zapíše se do paměti diváků. Tato látka nabízí úžasné možnosti. Příběh Elišky Junkové určovaly láska, vášeň a odhodlání – dramatických a strhujících momentů je zde víc než jinde,“ řekl Zdeněk Skaunic.

„Ve dvacátých letech, kdy byla Eliška Junková jako závodnice na vrcholu, se proti jezdcům-romantikům čím dál víc prosazovala profesionální práce továrních týmů. Technický pokrok šel vpřed v prudkých skocích a sekundoval proměnám, jimiž procházela celá meziválečná Evropa. Nejen tedy osobnost Elišky Junkové, ale celé to prostředí a doba jsou fascinující. A pojítkem všeho je láska a vášeň k silným motorům, které na jedné straně přinášejí radost a vzrušení, na druhé smrt.“

Vyrobí repliky starých aut

Protože Junková působila v mnoha zemích, produkce jedná se zahraničními partnery v Německu, Itálii či Francii. Velmi náročné bude sehnat stará auta. „Počítáme s jejich zápůjčkami, v některých případech však také s úpravami a výrobou replik dobových automobilů,“ tvrdí Skaunic.

Výroba historické repliky auta

FOTO: Filmové ateliéry

Repliky vozů Bugatti vznikají v dílně dlouholetého sběratele, znalce těchto strojů a partnera projektu Ladislava Samohýla. „Nepůjde o běžné pronájmy historických vozů daného období od majitelů veteránů,“ říká producent. „Jde nám o to, aby třeba v ,našem‘ závodě Targa Florio ročník 1928, který byl největším závodem Elišky Junkové, startovaly vozy značek a typů, jaké tehdy na Sicílii skutečně jely.“

„Při psaní scénáře jsem si Elišku Junkovou hodně zamiloval. Líbí se mi, jak svým závoděním jako člověk zrála. Na začátku třeštiprdlo, které nemyslí na nic jiného než na to, jak porážet soupeře. Na konci žena, která pochopila, že za všechno, zvláště za výhry, se platí… Takže to píšu hlavně jako příběh pro ženy. Aby svůj životní koncept mohly případně porovnávat s tím Eliščiným. Příběh rychlých aut, tj. ‚příběh pro muže‘, je to samozřejmě taky, ale až ve druhé řadě,“ dodal Kosatík.

Vedle čtyřdílné TV série se na rok 2020 připravuje také dlouhometrážní dokumentární film, na který naváže mezinárodní putovní výstava přibližující osobnost Elišky Junkové i automobilové závody její doby.