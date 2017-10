The Gloaming, kteří vznikli v roce 2011, rozvíjejí irskou hudbu. Tvoří je přední interpreti irské hudby, jako je vynikající zpěvák Iarla Ó Lionáird známý z Afro-Celt Sound Systemu. Hrají v nich dva výteční houslisté Martin Hayes a Caoimhím Ó Raghallaigh, z nichž první navazuje na tradici irských fiddlerů a druhý hraje na speciálně upravené norské housle hardager zkombinované s violou d´amore. Oba tyto nástroje mají resonanční struny. Další dimenzi souboru dodává pianista Thomas Bartlett, který má zkušenosti s klasickou hudbou i folkrockem.

Shabazz Palaces

FOTO: Struny podzimu

Shabazz Palaces, kteří vystoupí v neděli v Divadle Archa, popírají všechna klišé hip hopu, jako že musí být výrazný rytmus postavení na kopáku. Jejich zvukové koláže místy sahají až do oblasti abstraktního ambientu plného echovaných hlasů a minimalistických postupů. I když jsou hiphopové kořeny patrné - a to zejména naživo, duo tvořené Ishmaelem Butlerem a Tendaiem Marairem posouvá pojetí stylu do nových oblastí. Čerpají z africké hudby, což ukazuje výrazná role perkusí - ostatně Marairův otec hrál na mbiru. Náladou mají jejich koláže často blízko k výbojům Milese Davise, který se taky nechal inspirovat hip hopem, i k deskám Alice Coltraneové, i když jsou mnohem chladnější.

Lambchop

FOTO: Struny podzimu

Nashvillští Lambchop, kteří zahraní 25. října v Arše, zase ukazují, jak odlišně se dá pojmout country a americana. V jádru skupiny stojí zpěvák a písničkář Kurt Wagner, který do country implementoval postupy post rocku i barové hudební kulisy lounge music, nevyhýbá se však ani elektronice, jak ukázalo album FLOTUS.