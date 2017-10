„Jako organizátoři Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary jsme se před lety rozhodli, že chceme divákům nabízet v průběhu celého roku další filmové akce. Jednou z nich je Festival krátkých filmů Praha, který v širší míře, než by to bylo možné na karlovarském festivalu, představuje to nejlepší z produkce krátkých filmů. Festival krátkých filmů Praha, který je sesterskou akcí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, proběhne v lednu příštího roku již po třinácté. Jsme velmi rádi, že tato přehlídka si vytvořila vlastní tradici a získala oblibu u diváků. Věřím, že i třináctý ročník její existence bude šťastný a přinese podobně jako v minulých letech filmy, které na relativně malém prostoru dokáží vyprávět velký příběh,“ uvedl Jiří Bartoška, prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Organizátoři se o podporu vzniku domácích krátkých filmů dlouhodobě snaží, jak v rámci Festivalu krátkých filmů Praha, tak v průběhu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kde nabízí filmovým profesionálům vzdělávací programy informující o možnostech financování a koprodukcí, networkingu, festivalových strategiích a distribuci. Vyhlášením nové soutěžní sekce Národní soutěž chce Festival krátkých filmů Praha na tyto snahy navázat. Vítěz Národní soutěže krátkých hraných filmů do 30 minut získá finanční odměnu ve výši 2000 Euro.

„České krátké filmy sice stále vznikají nejvíc na filmových školách, ale přece jen se pomalu začínají produkovat i jako, řekněme, regulérní tvorba. Mohou získat financování z Fondu na podporu kinematografie, Českého lva a, jak jsme se nedávno zase po dlouhé době přesvědčili, třeba i Oscara. Náš festival vznikl i proto, aby mladí filmaři měli důvod krátké filmy točit. Aby jejich filmy mohli vidět diváci a aby za ně tvůrci mohli získávat ocenění. A podle nás právě nastal čas, kdy si české krátké hrané filmy zaslouží mít na tomhle festivalu vlastní soutěž. S mezinárodní porotou, která mezi nimi vybere ty nejlepší a udělí jim ceny,“ řekl Karel Spěšný, programový ředitel Festivalu krátkých filmů Praha.

Mezinárodní porota Národní soutěže bude složená z odborníků z oblasti kultury, filmové tvorby, teorie či kritiky a udělí cenu za nejlepší krátký film společně s finanční odměnou ve výši 2000 Euro. Porota může také udělit dvě Zvláštní uznání. Do soutěže mohou být zařazena pouze díla hraná, vyrobená po 1. lednu 2017 a s maximální stopáží do 30 minut. Filmy bude možné přihlašovat od 1.11. do 30. 11. 2017 prostřednictvím webových stránek festivalu www.pragueshorts.com.