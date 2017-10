Remasterované desky se dostaly na trh 14. října v rámci Cassette Store Day. Zatím vyšly kazety v barvě bílé, ty černé by měly přijít do prodeje později. Debutové album se jmenuje The White Stripes (1999), následovala De Stijl (2000) a White Blood Cells (2001).

Vydavatelství Third Man Records také nedávno uvedlo, že v rámci předplatitelské služby Vault nabídne koncertní záznamy skupiny pod názvem The White Stripes Live in Detroit: 1999-2000-2001. Celkově tři vinylové desky budou obsahovat záznamy dvou koncertů z Detroitu a jednoho z Ferndale. Během jednoho vystoupení duo představilo živě celé album White Blood Cells.

K dispozici budou i reprodukce plakátů, které ke každému koncertu navrhl zpěvák a kytarista Jack White. V kapele byl společně s bubenicí Meg Whiteovou.