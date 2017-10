Společnost připravuje příběhy jako Ringworld, Lazarus a Snow Crash. Ringworld byla knižní sci-fi série známá už v sedmdesátých letech. Hlavní postava Louis Gridley Wu je znuděný muž z technologicky vyspělé budoucnosti, který už oslavil dvousté narozeniny. S dalšími dobrodruhy se vypraví na cestu do Ringworldu, což je uměle vytvořený svět za hranicemi známého vesmíru. Kanál Syfy se v minulosti pokusil o převedení předlohy do minisérie, ale tohle by mělo být „něco většího“.

Do světa fantazie se vydává i Lazarus podle stejnojmenného komiksu. Líčí svět v blízké budoucnosti, kde zanikla demokracie a planetu si rozdělilo 16 rodinných klanů, které vládnou jako feudálové a soupeří spolu. Aby předešli různým povstáním, používají nelítostného soukromého zabijáka.

Navíc je tu Snow Crash, další sci-fi drama založené na knížce Neala Stephensona. V budoucí Americe se prohání nenápadný poslíček s pizzou pracující pro Uncle Enzo’s CosoNostra Pizza Inc., ale v alternativní linii se stává – jak jinak – princem válečníkem, který odhaluje záhadu počítačového viru, jenž likviduje hackery.

Na druhou stranu Amazon nezapomněl ani na komedie a sitkomy. V jednom ze seriálů má působit Fred Armisen a Maya Rudolph. Další se jmenuje Upload a jde o pilotní díl komediální série od Grega Danielse, který psal americkou verzi Kanclu nebo sitkom Parks and Recreation a v devadesátých letech se podílel i na Simpsonových.