Na Rivers se totiž trochu vytratila kapelní inklinace k melodickému punkrocku a naopak výrazněji promluvila tvrdost. A ta je blízká především novému vokalistovi, přičemž ji ostatní s radostí přijali za vlastní.

„Pocit, že jsme se v posledních několika letech ze scény vytratili, je do jisté míry správný. Nikdy jsme nezmizeli, pořád jsme koncertovali a skládali, prodělali jsme ale několik personálních změn, a to vždy na postu zpěváka. Vystřídalo se jich u nás několik, u některých jsme si užuž mysleli, že to bude fungovat, ale po čase se ukázalo, že to tak není,“ vysvětlil Právu bubeník Johnnie.

Kořínek se do kapely dostal před čtyřmi lety v září. Pár dnů před jedním naplánovaným koncertem tehdy od 1st Choice odešel další zpěvák a Johnnie se zeptal Kořínka, se kterým se v té době potkávali v klubech i hospodách, jestli by nechtěl následující den dorazit na zkoušku.

FOTO: archív kapely - Jiří Štarha

„Jednalo se o festival na studentských kolejích v Praze na Strahově, a pokud si dobře vzpomínám, až na té zkoušce jsem se dozvěděl, že koncert je hned další den,“ vzpomíná Kořínek. „Byl jsem velice nervózní, ale lidé mi pak říkali, že to nebylo znát.“

Když porovnáme zvuk prvních dvou alb s aktuálním, zjistíme, že s příchodem větší tvrdosti se kapela nevzdala výrazných melodických motivů. Rivers je v důsledku toho svěží rocková deska, při jejímž poslechu lze nacházet mnoho poctivých a uchu lahodících momentů. Přijali ji i fanoušci.

V létě kapela hrála na mnoha festivalech a reakce byly vstřícné. „Na Votvíráku nám jedna paní řekla, že jsme pro ni byli nejlepší kapela na celém festivalu,“ řekl Kořínek. „A na Rock for People nám jeden divák sdělil, že nás řadí mezi pět nejlepších kapel festivalu,“ dodal kytarista Martin Mrázek.

Uvědomíme-li si, že tato akce letos představila především umělce ze zahraničí, je to rozhodně kompliment.

„Po našem vystoupení na festivalu Barvy léta v Poděbradech za námi přišel kluk se svou holkou a řekl nám, že nás viděl na Votvíráku, a protože jsme se mu líbili, jel se na nás podívat i na Barvy léta,“ přidal ještě příjemnou historku bubeník.

Texty na nové desce podle Johnnieho, autora většiny z nich, odrážejí životní fázi, ve které se muzikanti nacházejí.

„Je to tak vždycky. Jinak se člověk na věci dívá v pětadvaceti a jinak v pětatřiceti. Texty na Rivers jsou dospělé a nejsou prvoplánové,“ vysvětlil.

Kapela letos oslavuje patnáct let existence. Album je součástí oslav a současně vyústěním dlouhodobé práce. Některé písničky na něm vznikly už před devíti lety, ale pro potřeby nového zvuku jsou aktualizované.

„Na křtu cédéčka s námi vystoupili dva bývalí členové, víc toho k výročí nechystáme. Slavili jsme, když jsme měli deset let, a další oslavu si schováme ke dvacetinám,“ usmál se Johnnie. „Možná se nám ale ještě letos podaří natočit videoklip.“

1st Choice jsou sice bytostně rocková kapela, ale rádi hrají i akustické koncerty. „Tu tradici jsme zavedli před mnoha lety, a když hrajeme unplugged, zveme si jako hosty hráče na violoncello a perkuse. V roli violoncellistek se u nás střídají Judita Škodová, Iris Morisáková a Adriana Voráčková, nejlepší české hráčky. Nedávno jsme si řekli, že by nebylo špatné, kdybychom nějaký takový akustický koncert časem nahráli a vydali,“ dodal ještě Johnnie.