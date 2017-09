"V lednu uvidí Kvarteto i diváci prestižního festivalu v americkém městě Palm Springs, kde bude uvedeno v sekci World Cinema Now," dodala.

V českých kinech bude mít druhý celovečerní Krobotův film premiéru tři roky po jeho filmovém debutu Díra u Hanušovic. Ten v kinech zhlédlo přes 150 000 diváků a byl oceněn třemi Českými lvy v hereckých kategoriích.

Do hlavních rolí komedie Kvarteto o čtyřech muzikantech, třicátnících, kteří se snaží v životě najít pocit štěstí, obsadil Krobot Barboru Polákovou, Jaroslava Plesla, Lukáše Melníka a Zdeňka Julinu. Ve snímku, který se celý natáčel v historickém centru Olomouce, dále hrají Lenka Krobotová, Pavlína Štorková, Jiří Schmitzer a Jana Štěpánková.

"Podle našeho data narození by se dalo čekat, že se budeme zabývat bilančními tématy. Nakonec to dopadlo tak, že jsme napsali scénář o vztazích třicátníků. Naši drzost omlouvá snaha zaznamenat ducha doby, kterou žijeme a která je stejná pro třicátníky i šedesátníky. Takže Kvarteto by mohlo být pro všechny divácké adresy," uvedl Krobot o filmu, jehož scénář napsal stejně jako Díru u Hanušovic se svým spolužákem a profesí psychologem Lubomírem Smékalem.

Tvůrci vypráví intimní příběh o členech smyčcového kvarteta, které interpretuje soudobou klasickou hudbu. Stejně jako usedá rodina stále u jednoho stolu, scházejí se jeho členové vždy u dalšího koncertu. Poněkud nesourodá čtveřice v čele se solidně vyhlížejícím a lehce sucharským Robertem (Lukáš Melník), jeho partnerkou, atraktivní a rozháranou cellistkou Simonou (Barbora Poláková), extrovertním vtipálkem Tomášem (Jaroslav Plesl) a znalcem historie s přezdívkou Funés (Zdeněk Julina) zažívají humorné situace i nedorozumění.

Producentem filmu byl Ondřej Zima ze společnosti Evolution Films, koproducenty Česká televize, innogy a Soundsquare. Film vznikl za podpory Olomouckého kraje, města Olomouce, Jeseníky Film Office a Státního fondu kinematografie.