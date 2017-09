Pro Sex Mob, které dal dohromady trumpetista Longue Lizards Steven Bernstein, je typický osobitý zvuk snižcové trubky. Dalšími členy jsou saxofonista Briggan Krauss, kontrabasista Tony Scherr a bubeník Kenny Wollesen.

Díky osobitému soundu a neotřelému způsobu úprav písní na sebe Sex Mob záhy připoutali pozornost. Už na debutu se objevovaly vlastní skladby, dominovaly mu neotřelé úpravy známých písní, jako byla McCartneyho Live And Let Die nebo Sign ’O ’Times od Prince. Protože právě ty slavily největší úspěch, tak soubor natočil album Sex Mob Does Bond, kde se radikální přístup projevil nejen v hudbě, ale i v úpravě názvů, takže z Dr. No se stal Dr. Yes. V roce 2013 podobně pojali témata z Felliniho filmů na albu Cinema, Circus & Spaghetti: The Music Of Nino Rota.

V roce 2009 natočili živé album Live In Willisau s varhaníkem Johnem Medeskim. Až loni nahráli čistě autorské album Cultural Capital.