V českém prostředí vyšel na konci loňského roku román Marka Šindelky Únava materiálu, v němž autor chce čtenářům přiblížit alarmující situaci migrantů, probudit zájem a emoce, probořit lhostejnost či zamítavý postoj části české společnosti. Kleist je proti němu ve svém příběhu konkrétní, vybral si příběh běžkyně. Šindelkova kniha však nebyla jediná.

Německý novinář Wolfgang Bauer, známý pro své reportáže, v nichž se snaží proniknout do problematiky co nejhlouběji, vydal v českém překladu knihu Přes moře, v níž zaznamenává cestu s uprchlíky, kterou absolvoval s českým fotografem Stanislavem Krupařem, z Egypta do Evropy.

Kleist zachycuje chování a praktiky převaděčských gangů, neustálý boj s byrokracií a především boj o holý život, strach z dalšího dne, odhodlání nastoupit do nafukovacího člunu a plout přes moře. Zaznamenává nelidskost a tíhu celé situace.

Samia Yusuf Omarová byla mladá somálská běžkyně, která se zúčastnila olympijských her v Pekingu. Přestože byla poslední, pro její zemi i rodinu šlo o obrovský úspěch. Jelikož v oblasti, kde žila, řádilo Aš-Šabáb, militantní islamistické hnutí, neměla šanci věnovat se běhu doma. Hnutí vedle teroru, který v Somálsku páchá, zakazuje ženám běhat, neboť se to prý nesluší. Zároveň stojí za smrtí Samiina otce.

S vidinou účasti na další olympiádě a zároveň zajištění peněz pro svou rodinu se rozhodla odjet do Evropy. Stala se uprchlicí a za všechny své peníze podnikla cestu na přeplněné korbě auta, dostala se do vězení a nakonec nastoupila na člun, který k břehu nikdy nedorazil a zmizel ve Středozemním moři. Kostra Samiina téměř ročního putování stojí na pravdivém základě, určité detaily vznikly za přispění svědků příběhu, novinářky a její sestry.

Kleist sepsal příběh konkrétního člověka na útěku ze země, v níž zuří válka a podmínky k životu jsou nelidské. Ze země, kde lidé každý den trpí a chtějí pryč s vidinou, když ne splnění životního snu, tak alespoň trochu důstojného života.

Reinhard Kleist: Sen o olympiádě Argo, 152 stran, překlad Alena Pokorná, 298 Kč

Celkové hodnocení: 95 %