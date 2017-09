Dnes před polednem se tato nová agentura představila na tiskové konferenci v pražském Café v lese novinářům. V jejím čele stojí Márton Náray, který vyhrál výběrové řízení. Je jedním z iniciátorů maďarské exportní kanceláře Music Export Hungary a na mezinárodní hudební scéně se pohybuje již dvacet let.

„Budeme pracovat na efektivních možnostech propagace českých umělců či kapel na mezinárodním trhu,“ řekl. „Například tím, že je budeme propojovat s lokálními agenturami, které jim zajistí adekvátní propagaci, vytvářením mediálních sítí a zaměříme se na podporu vzdělávacích projektů v této oblasti. Plánujeme též spolupráci s vyhledávacími festivaly.“

Uvedl rovněž, na jakých akcích již SoundCzech/Czech Music Office participuje. V září vyšle kapely Manon Meurt a Mydy Rabycad na festival Reeperbahn v Německu, na konci září podpoří účast skupin Never Sol, Cold Cold Nights, Aid Kid, Ba:zel a Ghost of You na festivalu Waves Vienna, v říjnu vyšle kapelu Ponk a Tomáše Lišku na festival Ritmo do Budapešti a na konci října podpoří účast Marty Töpferové na veletrhu Womex v Katovicích.