Snědý a štíhlý Malek se na roli hodí i díky mírně exotickému vzhledu. Freddie Mercury totiž nebyl Evropan, ale Peršan, a jeho skutečné jméno bylo Farúk Bulsara. V minulosti měli frontmana Queen hrát třeba Johnny Depp nebo Sacha Baron Cohen, ale nedohodli se s Queen. V případě Cohena to dokonce skončilo ošklivou hádkou s kytaristou Brianem Mayem a jedovatými vzkazy přes média.

„Když dokážete otevřít oči a vidíte jiného člověka, jak na vás zírá v zrcadle, je to moment, který vám dodává jistotu,” podotknul k natáčení Rami Malek.

Podle posledních informací má film mapovat začátky Queen a končit kolem koncertu na Live Aid v roce 1985. Zvěsti, že se bude odehrávat i po smrti Mercuryho, se nakonec nepotvrzují.

Queen na desce Greatest Hits

FOTO: EMI

Teprve letos v červenci zbylí členové Queen po letech konečně oficiálně potvrdili, že se film natáčí. Režíruje ho Bryan Singer, který má za sebou filmy jako Obvyklí podezřelí a Valkýra nebo komiksové X-Meny.

Rami Malek je šestatřicetiletý kalifornský herec, který se už proslavil v seriálu Mr. Robot, dále hrál ve filmech Noc v muzeu, Twilight Saga, Dočasný domov, Back Beyond nebo Need for Speed.

S premiérou se předběžně počítá na Vánoce 2018, v dalších rolích si zahrají Ben Hardy, Joe Mazzello a Gwilym Lee.

Začátkem září Queen také oznámili, že 40. výročí desky News of the World, kde se mimo jiné objevily queenovské hymny We Will Rock You a We Are the Champions, oslaví speciálním vydáním – 17. listopadu půjde na pulty luxusní edice na 3CD, 1 DVD a 1 vinylové desce s původním studiovým albem a bonusy. Materiál na druhý disk Queen tvoří alternativní verze písní, třetí disk zaplní živé verze tracků z News of the World, třeba z koncertů a pořadů v rádiu.