Vedle Vaculíka si zahrají Martin Finger, Veronika Freimanová nebo Vladimír Kratina. „Oholili mi hlavu, nasadili neslušivé brýle, zakázali mně mluvit nahlas a pohybovat se rychle a v první klapce mne zatkli. Jsem ten, co dostal tekutou smrt mezi lidi,“ řekl Lukáš Vaculík.

Aféra vypukla před pěti lety. Hlavní aktéři jako by tehdy úplně ztratili zdravý rozum, prodávali alkohol s metanolem a kvůli jejich chamtivosti zemřely desítky lidí, další pak trpí vážnými zdravotními následky. Politici v panice vyhlásili v ČR celostátní prohibici.

„Uběhlo přesně pět let ode dne, kdy zemřeli první lidé, a do celostátní prohibice zbývaly necelé dva týdny. Až diváci film uvidí, dozvědí se, proč a jak se toto vše stalo,“ uvedla Lenka Szántó.

Z filmu Metanol

FOTO: Česká televize

„Lenka Szántó studovala tento případ rok, další dva jí rostl pod rukama osud jeho pachatelů, obětí a vyšetřovatelů. Díky tomuto filmu zjistíme, jak málo víme o tom, co si tak dobře pamatujeme,“ podotkl dramaturg Matěj Podzimek.

„Říkala jsem si, jak se to mohlo stát a zda je to typické pro naši zem, jestli se tu opravdu pije a podvádí víc než jinde. Nenapadlo mne to, co Lenku Szántó, že jsou za tím strhující osudy na straně dobra i na straně zla,“ uvažuje režisérka Kopáčová.

„Metanolová aféra je mimořádně důležité, vysoce citlivé a stále aktuální celospolečenské téma. Líčí, co vede k tak šíleným důsledkům a jak nepředstavitelně složité je v co nejkratším čase neutralizovat hrozbu rozlitou po celé republice. Hrozbu, která by dokázala usmrtit i přes sto tisíc lidí. Příběhy inspirované skutečnými událostmi obsahují vždy závažnou zprávu o nás i o naší společnosti. Jak můžeme podlehnout či čelit zlu, zneužívat nebo hájit slušnost, ohýbat či prosazovat spravedlnost. A jak se dokážeme vyrovnat s vlastním pocitem odpovědnosti,“ dodal kreativní producent Michal Reitler.

Datum premiéry zatím nebylo stanoveno.