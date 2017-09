Snímek, který se na tuzemských plátnech objeví 23. listopadu, bude stejně jako Přání smrti ze sedmdesátých let vycházet z knihy amerického spisovatele Briana Garfielda. Román Přání smrti je dodnes jeho nejznámějším dílem.

Připravovaný snímek bude zároveň návratem Bruce Willise na filmová plátna a podle slov režiséra Eliho Rotha se v něm herec ukáže, jak ho většina diváků zná nejlépe. „Chtěli jsme vrátit zpět toho skvělého klasického Bruce, kterého všichni známe a milujeme. Šlo nám o to, udělat jen zábavnou a drsnou aktualizaci uctívané klasiky. Chtěl jsem mu vrátit slávu, kterou měl s Pátým elementem, Vyvoleným a se Smrtonosnou pastí, a nechat ho ztvárnit další ikonickou roli. Myslím, že se to povedlo,“ sdělil Roth webu Yahoo! Movies.

I když se podle režisérových slov může zdát, že se jedná o velký Willisův comeback, herec se letos ukázal už v akční komedii Tenkrát v Kalifornii a v thrilleru režiséra Stevena C. Millera First Kill. Jestliže Roth zmiňuje Willisovu roli ve snímku Vyvolený, připomeňme, že si herec zahrál i v loni uvedeném snímku Rozpolcený a podle dostupných informací ho tento kultovní filmař indického původu obsadí i do připravovaného snímku Glass, jenž by měl být společným pokračováním Vyvoleného a Rozpolceného.

I tak je ale účinkování v Rothově remaku pro Willise velkou výzvou. Charles Bronson byl přece jen hvězdou akčních filmů, žánru, v němž se prosadil také výrazně mladší Willis. Death Wish tedy pro něj nepředstavuje jen možnost vrátit se na plátna v roli takového druhu, na jaký jsou diváci v jeho případě nejvíce zvyklí, ale také možnost přebrat symbolickou štafetu po starším hereckém kolegovi.