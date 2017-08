Film měl za premiérový víkend více diváků než slavné Vratné lahve (107 tisíc), které rodinné duo Svěrákových uvedlo do kin před deseti lety. Pokles ale vypadá velmi rychle.

Jana Šafářová zastupující distributora Bioscop však tvrdí, že čísla jsou úplně jiná: “Šestý film Po strništi bos tandemu Svěrák & Svěrák byl uveden oficiálně do kin 17. srpna a k dnešnímu dni jej vidělo 237 141 diváků. Návštěvnost je uvedena včetně jednosálových kin a předpremiér dle distributora filmu Bioscop, které UFD nezapočítává.”

Tereza Voříšková (Po strništi bos)

FOTO: Bioscop

Návštěvnost ostatních filmů je v každém případě tristní, takže „Strniště“ pořád vyčnívá. Podivná americká sci-fi Temná věž nevyvolala nadšení ani u kritiky, ani u širokého diváctva, a výsledek hovoří za vše - 13 160 diváků za víkend.

V případě filmu Barry Seal: Nebeský gauner je nízká návštěvnost v premiérový víkend (12 090) téměř překvapivá. Tom Cruise už zjevně netáhne jako před třiceti lety a je to škoda, protože tento film není propadák.

Trochu předvídatelný, ale vtipný příběh plný ironie vypráví o tom, jak se americký pilot Barry Seal víceméně z nudy dal do služeb CIA a létal na nebezpečné výlety do Jižní Ameriky. Aby toho nebylo málo, přibral si ještě pašování kokainu do USA. Bavil ho svět velkých peněz, drog a dobrodružství, ale nenapadlo ho, že pracovat současně pro CIA a Medelínský kartel může skončit jen jedním způsobem.