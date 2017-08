GLOSA: Když se zamiluje Terminátor. Ve 3D

V roce 1991 vstoupil do kin Terminátor 2. Měl na svou dobu fantastické triky, byl tu mladý Arnold v nejvyšší formě, sexy svobodná matka Sára, co se uměla ohánět mašinkvérem, a k tomu nabušený soundtrack od mladých a nespoutaných „Guns“ s Axlem Rosem v čele. Všem klukům od osmi do osmdesáti tehdy spadla čelist a dlouho ji nemohli nasadit zpátky. V září James Cameron vypouští T2 do kin znovu a ve 3D verzi.