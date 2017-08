V kategorii dramatických seriálů prý vyhraje This Is Us, i když server současně dodává, že by si to víc zasloužil spíš seriál The Handmaid’s Tale. V komediální kategorii se zdá, že zvítězí Veep od HBO, podle serveru je seriál „dojemný, podivný, riskuje a je zábavný“.

Z minisérií mají vyhrát Big Little Lies (Sedmilhářky). Tento seriál, mimořádně skvěle napsaný a plný hvězd, vypráví o bohatém kalifornském městečku a světě hysterických milionářských matinek, které obviní malého kluka z „napadení“ holčičky na základní škole. Podle serveru by si možná cenu zasloužilo víc Fargo, ale určitě vyhrajou Sedmilhářky. V kategorii televizního filmu prý vyhraje Black Mirror: San Junipero z internetového Netflixu.

Ewan McGregor ve Fargu

FOTO: FX Networks

Pokud jde o herce, server předpovídá vítězství v kategorii minisérií Nicole Kidmanové, která měla jednu z hlavních rolí v Sedmilhářkách, a Ewanu McGregorovi z Farga.

V komediálních seriálech byla prý nejlepší Julia Luis-Dreyfusová z Veepu a Jeffrey Tambor ze seriálu Transparent. V dramatech pak předpovídají vítězství Elisabeth Mossové ze seriálu The Handmaid’s Tale a Sterlingu K. Brownovi z This Is Us.